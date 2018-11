Forsvaret jobber med å begrense skadene på fregattens våpen

Fregatten Helge Ingstad var fullt utstyrt med våpen. Nå jobber Forsvaret intenst med å begrense skadeomfanget.

– Dette var en operativ fregatt. Den var utstyrt med de våpen en fregatt skal ha, fortalte kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Sjøforsvaret, under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

På spørsmål om hva som kan skje med disse våpnene etter at fregatten kolliderte med et tankskip i Øygarden, svarer Stensønes at de ikke frykter noen ulykke, men at Forsvaret er opptatt av å begrense inntrengningen av vann i fregatten.

– Vi prøver å stabilisere fartøyet på land og sørge for at det ikke sklir av land. Nå er vi i en sikringsfase foreløpig, sier Stensønes.

NATO er informert og klar over at fregatten ikke er tilgjengelig i NATOs beredskap, opplyste Stensønes.

