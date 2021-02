Forsvaret jobber med returplan for utenlandske soldater etter avlyst vinterøvelse

Nær 3.000 allierte soldater som kom i forbindelse med vinterøvelsen Joint Viking, er fortsatt i Norge. Forsvaret planlegger nå hvordan de skal returneres.

Overfor Forsvarets Forum sier Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter at det er en komplisert prosess å få returnert soldater under koronarestriksjonene og på grunn av smittevernhensyn.

– Vi jobber med å kartlegge hvordan vi skal gjøre det, sier han.

De utenlandske soldatene som er i Norge, og ikke er i karantene eller isolasjon, driver med utdannelse og trening på vintertjeneste, opplyser Moen.

Talsperson Eirik Skomedal i Hæren sier til avisa at forskjellen på treningen de allierte soldatene driver med nå, og treningen som ville vært under Joint Viking, er at fellesarenaene er borte, og at samvirkedelen er borte.

– All trening, både den allierte og norske styrker gjennomfører, blir risikovurdert slik at det ikke skal være fare for unødvendige skader slik at vi belaster det sivile helsesystemet unødvendig, sier han.

Øvelsen Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar, men regjeringen avlyste vinterøvelsen i Indre Troms 26. januar på grunn av smittesituasjonen i landet. I all hovedsak er de allierte soldatene som skulle delta, fra USA, Storbritannia og Nederland.

