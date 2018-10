Forsvaret om russisk øvelse: – Ikke normalt

Forsvaret bekrefter at den russiske prøveskyting av missiler utenfor Mørekysten avviker fra et normalt mønster.

Den russiske missiløvelsen begynner torsdag og foregår i internasjonalt farvann utenfor Mørekysten, midt i havområdene der NATO er i gang med storøvelsen Trident Juncture.

NATO – sjef Jens Stoltenberg har framstilt det som normalt at russerne gjennomfører slike øvelser. Men generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier det vanlige er at slike prøveskytinger foregår i Barentshavet, mye lenger nord.

– Jeg kan ikke huske sist vi så det her nede. Sånn sett avviker det fra et normalt mønster, sier Jakobsen til NTB.

– Vi har et nært forhold til nordflåten, og det er ikke slik den normalt opererer. Men det er selvfølgelig i Russlands rett å gjøre det, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeker at det likevel ikke er noe nytt at Russland gjennomfører egne øvelser tett oppi pågående NATO-øvelser. Tidligere har dette for eksempel skjedd i Østersjøen.

– Men dette er internasjonalt farvann, og Russland er i sin fulle rett til å øve der. De har etablert et område, og de har varslet om det. Da må vi bare godta det, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken