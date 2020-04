Forsvaret tester rekrutter for koronavirus

Om lag 1.200 unge tar denne uka fatt på Forsvarets førstegangstjeneste. For at det skal være smittevernfaglig forsvarlig, vil samtlige bli koronatestet.

Dette er det første innrykket i Forsvaret etter at koronautbruddet rammet Norge. Fra søndag skal 900 rekrutter til Madla leir i Stavanger og 300 til Terningmoen leir på Elverum, melder NRK.

Samtlige rekrutter i de to innrykkene skal gjennom koronatesting. I motsetning til testing generelt i befolkningen, vil man denne gangen teste en gruppe som man i utgangspunktet ikke tror er syke og som ikke tilhører noen risikogruppe.

Ungdommene skal dessuten gjennom to tester. Det skal tas prøve med pensel i nese og svelg for å sjekke om de bærer smitte nå, og det vil også bli tatt blodprøve for å se om de har antistoffer og har vært smittet tidligere.

Resultatet vil gi myndighetene viktig informasjon om viruset og smittespredning.

