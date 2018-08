Forsvaret tilkalt da granat ble levert inn til loppemarked i Lier

Det som trolig var en granat ble levert inn til et loppemarked i Lier og prissatt til 50 kroner onsdag. Politiet ble varslet og Forsvaret tilkalt.

– Politiet har bedt om bistand av Forsvaret etter at en mulig granat ble innlevert til et loppemarked. «Loppen» ble prissatt til 50 kroner før man oppdaget at den kanskje burde settes vekk på sikkert sted i stedet for salg, opplyser operasjonsledelsen i Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet ble varslet like før klokken 13. «Loppen» ble først satt opp sammen med andre gjenstander for salg på loppemarkedet, før de ansvarlige fant ut at det kanskje dreide seg om en granat. Da ble den fjernet og plassert på et annet rom og politiet varslet, skriver Drammens Tidende.

– Folk må være bevisste på hva de leverer inn, og ikke bare hive ting i en pose. Dette kan være alt og ingenting, det er det som er håpløst med sånne gjenstander. Det må fagfolk til for å ta seg av det, sier operasjonsleder Trond Egil Groth hos politiet.

Politiet tok naturligvis ingen sjanser og kontaktet Forsvaret for å få bistand.

– Vi kan ikke ta noen sjanser med potensielle sprengelementer. Det kan få store konsekvenser, men som oftest går dette bra, sier Groth.

Politiet kjenner ikke til hvem som leverte inn granaten og opplyser at de ikke kommer til å etterforske saken videre.

(©NTB)

