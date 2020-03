Forsvaret unntas for lokale karantener

En ny forskrift slår fast at Forsvaret skal kunne bevege seg fritt i Norge, og at deres personell ikke kan ilegges lokale karantener.

Forskriften slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge vårt personell å følge lokale karantenebestemmelser. På den måten sikrer vi at Forsvaret kan fortsette å løse oppdragene sine, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forskriften presiserer at Forsvaret skal følge Helsedirektoratets råd og anbefalinger for å hindre smittespredning.

