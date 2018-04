Forsvarsadvokat slått ned - raser mot politiet i Oslo

Ann Turid Bugge tok direkte kontakt med politimesteren og mener det var dette som fikk politiet til å etterforske saken.

Morgenen 6. oktober 2017 var den profilerte advokaten på tur i Kongeskogen på Bygdøy utenfor Oslo sentrum.

Klokken 08.45 dukket en mann i 50-årene opp fra buskene og angrep Ann Turid Bugge bakfra. Hun forteller at hun fikk store smerter etter å ha blitt slått, og ble helt satt ut av angrepet.

Bugge har vært forsvarer i flere profilerte saker. Senest i den mye omtalte «Valdres-saken», hvor en kvinne risikerer fengsel etter at datteren døde som resultat av avmagring. Bugge forsvarte også den nå dømte drapsmannen Donatas Lukosevicius i «Monika-saken».

Ifølge Bugge skal mannen ikke ha gitt seg etter det første angrepet. Han skal ha løpt forbi henne og på nytt angrepet henne. Nå med knyttet neve. Ifølge Bugge måtte hun henvende seg til politimesteren for å få gjennomført etterforskingsskritt.

- For meg var det ikke en spesielt hyggelig opplevelse. Heller ikke at jeg måtte «pushe» på politiet for å komme til avhør. Etter voldshendelsen har jeg vært redd for å gå på tur i nærområdet, og jeg liker ikke å gå alene lenger, sier Bugge til Nettavisen når vi kontakter henne.

- Jeg skal drepe deg

Ifølge tiltalen skal mannen ha slått henne i ryggen og truet henne ved å si:

«Jeg skal drepe deg, din fitte».

Nettavisen har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer Unni Fries, men det er ennå usikkert hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet.

Advokat Unni Fries representerer den voldstiltalte mannen i 50-årene.

Mannen i 50-årene ble i 2015 også dømt for to tilfeller av uprovosert vold. I dommen fra Oslo tingrett fikk han fem måneders fengsel. I dommen kommer det frem at han før dette også er dømt for vold og bøtelagt for voldsepisoder ved tidligere anledninger.

- Det er fryktelig hvis folk som er mer forsvarsløse enn meg blir utsatt for slik vold. jeg ble veldig overrasket, og var preget etterpå, sier Bugge som roser politiet for at de kom raskt til stedet etter at hun var blitt slått.

Men Bugge kritiserer etterforskningen av saken. Spesielt reagerer hun på at hun måtte kontaktet politiet selv ved å sende en mail som hun adresserte «Oslo politidistrikt v/politimester». Bugge mener selv det var nødvendig for at politiet skulle etterforsker saken.

Nettavisen har fått tilgang til mailen, hvor Bugge blant annet skrev:

«Jeg viser til tidligere henvendelse i ovennevnte sak, og har med stor undring notert meg at politiet ikke på noe tidspunkt har kontaktet meg etter at det påklagede forhold fant sted den 5.10.17.

Jeg har imidlertid fått opplyst at vitnet XX har vært inne til avhør, men ikke undertegnede som er fornærmet i saken.

Da jeg kontaktet etterforsker var han etter min oppfatning lite meddelsom, men kunne opplyse at gjerningsmannen het YY (...). Politiet har ikke på noe tidspunkt kontaktet meg, for å høre nærmere detaljer (...).

Jeg er imidlertid svært overrasket over den total manglende interesse for å etterforske denne saken som etter min oppfatning er av svært alvorlig karakter. (Blind vold på offentlig sted).

Jeg ber nå om å få en omgående tilbakemelding om status på saken.»

- Etter at det hadde gått flere måneder uten at jeg hørte noe sendte jeg selv mail til politimesteren. Da skjedde det ting. Dagen etter ble jeg kalt inn til avhør. Det er nok så spesielt at en fornærmet må ta kontakt med politimesteren selv for at det skal bli gjort noe i saken, sier Bugge.

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo.

- Politiets oppfølging i saken har vært dårlig. Det skal ikke være en fornærmet sin jobb å purre og mase på politiet for at de skal foreta aktiv etterforskning. Jeg ble satt ut av voldsepisoden og liker ikke å oppleve at saken ikke ble etterforsket før jeg tok ansvar selv.

- Fornærmede avhørt samme dag

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med politimester Hans Sverre Sjøvold, uten å lykkes. Senior kommunikasjonsrådgiver Eirik Willmann ved Oslo politidistrikt bekrefter at politiet 29. januar i år mottok en mail fra den fornærmede i saken.

Willmann opplyser også om at mailen var adressert «Oslo politidistrikt v/politimester», og at slike henvendelser rutinemessig går til sakens påtalejurist hvor myndigheten også er delegert.

Politiadvokat Christine Solberg forteller til Nettavisen at de mottok anmeldelse fra den fornærmede dagen etter voldsepisoden.

- Hun ble avhørt av politiet samme dag. Etterforsker hos politiet var deretter i kontakt med fornærmede om saken 17. oktober. Videre foretok politiet vitneavhør i oktober 2017 sier Solberg til Nettavisen.

- Tiltalte i saken har vært forsøkt innkalt til avhør flere ganger, og det lykkes for politiet å få ham avhørt januar 2018. Politiet mottok brev fra fornærmede i saken 29. januar 2018, og etterforsker tok kontakt med fornærmede samme dag. Hun ble avhørt på nytt 9. februar.

15. mars ble det tatt ut tiltale i saken, og har fått en foreløpig beramming 18. mai. Både politiet og Bugge forteller til Nettavisen at det blir en ny beramming. Dette skyldes at fornærmede Bugge har et advokatoppdrag 18. mai.

Advokat Ann Turid Bugge (t. v.) her med sin klient i Gjøvik tingrett under «Valdres-saken».





- Voldssaker ressurskrevende for politiet

Politiet mener de de har gjort jobben sin. Solberg viser til at Bugge er blitt avhørt to ganger, og at hun er blitt kontaktet av etterforsker i saken.

- På generelt grunnlag opplyses at voldssaker som denne er tids- og ressurskrevende saker å etterforske for politiet.

- Det totale tidsforløpet i denne saken er under seks måneder fra innkommet anmeldelse til tiltale er tatt ut, noe som ikke kan sies å være uforholdsmessig, avslutter Solberg.

Bugge er ikke den advokaten som bruker mest tid på media. Hun velger å fortelle om sin opplevelse fordi hun mener politiet må prioritere saker med blind vold.

- Som forsvarsadvokat kjenner jeg systemet og vet hvem jeg kan henvende meg til. Men folk flest vet ikke det. Uprovosert vold på offentlig sted må slås ned på. Da må politiet prioritere å etterforske slike saker. Det kan ikke være opp til den enkelte fornærmede i saken å få i gang en etterforskning, fastholder Bugge.

- Mitt mål med å si fra om dette i offentligheten er at jeg ønsker at politiet skal reagere raskt når noen blir utsatt for blind vold på offentlig sted.

Donatas Lukosevicius er dømt for drapet på åtte år gamle Monika. Her ble han ført inn i rettssalen i Nordhordland tingrett i Bergen. Forsvarer Ann Turid Bugge til høyre.

Hun er også oppgitt over at hun ved flere ganger har begjært besøksforbud for voldsutøveren i 50-årene, uten å få medhold for dette av politiet.

- Jeg har møtt ham flere ganger etter voldsepisoden, noe jeg har opplevd krevende. Men heldigvis har jeg ikke vært alene i de tilfellene.

- Jeg er ikke en person som lett lar meg skremme. Som forsvarer har jeg flere ganger sittet i enerom med drapsdømte klienter. Jeg sykmeldte meg heller ikke fra jobb etter hendelsen. Det var uaktuelt for meg. Men jeg blir redd når jeg ser personen som har utøvet vold mot meg. Da jeg ble avhørt på stedet, like etter voldshendelsen, var jeg preget. Jeg har aldri tidligere vært utsatt for noe slikt, og har opplevd det som traumatiserende, avslutter advokaten.

