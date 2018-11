Forsvarsdepartementet bekrefter at Russland forstyrret GPS-signaler under Trident Juncture

US Marines c-130 transportfly under Trident Juncture, den store NATO-øvelsen. Bildet er fra Ørlandet. Forsvarsdepartementet sier at Russland forstyrret GPS-signalene i perioden mellom 16. oktober og 7. november, og at det er bakkestyrker på Kolahalvøya som står bak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )