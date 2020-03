Forsvarsrekrutter i Finnmark må sove i telt

For å forhindre koronasmitte har Forsvarets rekrutter langs russergrensa fått ordre om å flytte ut i telt på ubestemt tid.

De 550 soldatene fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er alle flyttet ut av leiren, slik at kaserner og annen infrastruktur kan frigjøres for å håndtere eventuell smitte som oppstår, skriver NRK.

Ved Grense Jakobselv er det lørdag målt 16 minusgrader i følt temperatur, ifølge Yr. Rekruttene skal ha fått beskjed om å forberede seg på minst seks uker i felt.

Lignende tiltak for å isolere enkelte avdelinger og opprettholde stridsevnen gjøres over hele landet, opplyser kommunikasjonssjef oberstløytnant Per Espen Strande i Hæren.

