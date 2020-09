Fortsatt anbefaling om munnbind på buss og tog i Oslo-området

Folkehelseinstituttet viderefører anbefalingen om at folk skal bruke munnbind når det er trangt i kollektivtrafikken i Oslo.

Anbefalingen gjelder «inntil videre», heter det i en kunngjøring fra FHI fredag.

– Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker avdelingsleder Line Vold.

Det var 14. august at regjeringen første gang gikk ut med råd om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre passasjerer.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind, og barn under to år skal ikke bruke det, skriver FHI.

I tillegg til Oslo har Bergen kommune også gått inn for at folk bør bruke munnbind på kollektivtransport. FHI opplyser at de har god dialog med lokale myndigheter i Bergen og støtter dem i konklusjonen de har trukket.

