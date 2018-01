Fortsatt er 700 uten strøm i Agder

Tusenvis har den siste uken vært uten strøm i Agder-fylkene. Ifølge Agder Energi vil strømbruddene koste mellom 18 og 20 millioner kroner.

Forrige uke var på det meste 15.000 kunder uten strøm samtidig i Agder. Mandag formiddag var mellom 300 og 400 kunder strømløse som følge av snøværet, som startet tirsdag forrige uke, skriver Fædrelandsvennen.

Det er for tidlig å si hva de totale utgiftene knyttet til strømbruddene vil bli. Strømbruddene for rundt 14 måneder siden, i 2016, kostet mellom 18 og 20 millioner kroner.

– Det er et større område som er rammet, det har vært flere feil enn sist og flere ressurser har vært involvert. Det er ingen tvil om at denne situasjonen vil koste mer, påpeker Svein Arne Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Beklager

Ifølge Agder Energi er i overkant av 700 kunder fortsatt berørte av den pågående strømstansen.

«Agder Energi Nett beklager de ulempene de langvarige strømbruddene har påført våre kunder den siste uken. Vi vil gjerne takke våre kunder for stor tålmodighet og forståelse for den jobben montørene har gjort», heter det i en pressemelding fra selskapet.

Fare for nye strømbrudd

Mye snø har gjort det vanskelig å ta seg fram i terrenget, noe som gjør at arbeidet tar tid. Søndag kveld var rundt 1.245 kunder strømløse i Agder, Telemark og Vestfold.

Mandag er det ventet en ny runde med nedbør flere steder i Agder, og det er en risiko for at snøtunge trær legger seg over strømlinjene og forårsaker nye strømbrudd, ifølge Agder Energi.

(©NTB)

Mest sett siste uken