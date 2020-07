Fortsatt lang saksbehandlingstid hos Nav

Så langt under koronakrisen har Nav betalt ut 20,7 milliarder kroner til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er ennå lang ventetid.

Etaten behandler for tiden åtte ganger flere søknader om dagpenger per uke enn før koronakrisen. Likevel vil det ta noe tid før alle søknadene er behandlet, heter det i en pressemelding torsdag.

– Vi har jobbet på spreng og vil fortsette med det gjennom sommeren. De som har rett på dagpenger, kan enkelt søke om et forskudd i påvente av penger, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

Siden 9. mars har Nav mottatt 480.000 søknader om dagpenger. Så langt er 301.000 søknader ferdigbehandlet. Justerte prognoser viser at saksbehandlingstiden vil være på om lag fire uker – som har vært målet – i slutten av juli for helt arbeidsledige. Det målet ventes å være nådd i slutten av august for permitterte.

– Dette er noe senere enn vi antok i april. Det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som vi skulle øke farten i saksbehandlingen, sier beredskapslederen.

Utbetalingene har så langt gått til 484.000 personer.

