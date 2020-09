Fortsatt nedgang i rapporterte smittsomme sykdommer

I august ble det registrert 44 prosent færre tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge nye tall.

Nedgangen gjelder for alle sykdomsgrupper. Totalt i perioden fra 1. august til 31. august ble det registrert 1.484 tilfeller.

– Nedgangen i innrapporterte smittsomme sykdommer er antakelig hovedsakelig relatert til tiltakene for sosial avstand som ble implementert i begynnelsen av mars, bedret håndhygiene og en synlig reduksjon i helsetjenestebruk, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

Det er ved sykdommer som kan forebygges med vaksine, at nedgangen er størst.

Vold mener at en forklaring kan være at smitteverntiltak for covid-19 bidrar til at færre blir syke av disse sykdommene, ettersom mange av sykdommene overføres med dråpesmitte gjennom luftveier eller ved kontakt med forurensede overflater.

Videre kan tilgang til testing, prioriteringen i laboratoriene og mindre legesøkning ha hatt betydning, påpeker avdelingsdirektøren.

(©NTB)