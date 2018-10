Fortsatt rødt for Veslemannen, men bevegelsene avtar

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen, til tross for at bevegelsene i fjellpartiet har avtatt ytterligere siden lørdag.

Hastigheten i den øvre, mest aktive delen av Veslemannen var på snaut 15 centimeter per døgn søndag formiddag – omtrent halvparten av det den var på samme tid lørdag. I den nedre delen av fjellpartiet har hastigheten holdt seg stabil på rundt 2 centimeter i døgnet i flere dager, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er ventet en del nedbør søndag ettermiddag, noe NVE venter kan bidra til igjen å øke bevegelsene i Veslemannen. Derfor er det mest sannsynlig ikke aktuelt å endre farenivå før til uka, ifølge geologene.

– Høy temperatur og vind har gitt effektiv snøsmelting de siste dagene. Siden det nå er mindre snø i terrenget, kommer det mindre vann ned til Veslemannen. Det er meldt regn fra i ettermiddag, sier geolog Ingrid Skrede i NVE.

