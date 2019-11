Fortsatt svak igangsetting av bygging av nye boliger

Hittil i år er det igangsatt bygging av 11 prosent færre boliger enn i fjor. Salget av boliger holder seg likevel stabilt.

– Salget holder seg stabilt, mens igangsettingen fortsatt er svak sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Nye tall viser at det i oktober ble igangsatt bygging av 15 prosent flere boliger enn i oktober i fjor. Hittil i år ligger likevel igangsettingen 11 prosent under fjoråret. Man må helt tilbake til 2010 for å finne svakere igangsettingstall i perioden januar til oktober.

Igangsettingen av leiligheter ligger hittil i år 17 prosent under fjoråret, mens det har vært en nedgang på 2 prosent for småhus og 4 prosent for eneboliger.

Samtidig er det solgt 1 prosent færre boliger hittil i år enn fra januar til oktober i fjor.

– Moderat salg og svak igangsetting viser at vi fortsatt har et avdempet boligmarked. Vi opprettholder vår klare anbefaling om å oppheve boliglånsforskriften, sier Per Jæger.

(©NTB)