Fortsatt tillit til myndighetene gjennom koronakrisen

Myndighetene har fortsatt folkets tillit gjennom koronakrisen. Statsminister Erna Solberg (H) får 3,57 i tillit fra folket på en skala fra 1 til 5.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact i samarbeid med Amedia og Nettavisen.

Det var spesielt etter regjeringens tiltak at tilliten til Solberg fikk et oppsving

Tilliten til helsemyndighetene oppnår et resultat på 3,95 på den samme skalaen.

I en annen undersøkelse svarer 56 prosent at de mener det er innført passende tiltak i koronasituasjonen. 14,6 prosent mener det er innført for mye, mens 21 prosent mener det er innført for lite.

