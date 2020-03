Forventer høyt internett-trykk mandag

Firmaet som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, er spent på hva som skjer når flere tusen kobler seg på mandag.

Mandag skal blant annet flere tusen studenter og forelesere koble seg på internett hjemmefra som følge av at landets skoler er stengt.

Uninett, som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, opplyser til Khrono at det er en fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet.

– Når hele familien er i karantene, vil det være et problem at jobbtrafikken må dele kapasitet med at barna spiller spill og ser på Netflix og lignende. Det er fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet, og ikke er godt dimensjonert for videotrafikk som trengs for forelesere i karantene, skriver administrerende direktør Tom Røtting i Uninett AS i en epost til nettstedet.

Uninett drifter også tjenester som er mye brukt i sektoren, som Fide, Zoom videotjenester og UH-Skype.

Røtting skriver at 25 prosent av arbeidsstokken var vært på jobb mer eller mindre kontinuerlig i helgen slik at alt skal være klart til mandag.

