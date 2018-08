Foss mener Solberg er upresis om terror-rapporten

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier statsminister Erna Solberg (H) er upresis når hun sier at sivile mål ikke er en del av rapporten om objektsikring.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken reagerte da Solberg under partilederdebatten denne uken fremholdt at Riksrevisjonens kritikk om manglende objektsikring kun handler om forsvarets og politiets bygninger.

– På spørsmål om vår rapport også omfatter sivile installasjoner, som for eksempel strømforsyning, vann og datasentraler, så er svaret ja, sier Foss til NTB.

Statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren er alle innkalt til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget 27. august om Riksrevisjonens rapport.

«Svært alvorlig»

Foss presiserer at grunnsikringen av sivile installasjoner, for eksempel alarmsystemer eller fysiske hindringer, er det eierne som betaler regningen for. Men et eventuelt terrorangrep mot dem håndteres av politiet og Forsvaret, og det er blant annet her Riksrevisjonen gjentar sin kritikk fra den første rapporten i 2016.

Både den gang og nå har Riksrevisjonen konkludert med at svikten er «svært alvorlig» – som er den sterkeste graden av kritikk fra det holdet.

Solberg upresis

– Selv om politiet og Forsvaret har kommet litt lenger enn for ett år siden, har de fremdeles ikke blitt enige om hvem som skal rykke ut hvor. De er heller ikke enige om hvilke sivile institusjoner som skal bli utpekt. Fristen for dette var i 2015, og nå er det 2018, og de har fremdeles ikke blitt enige om listen for fordeling, sier Foss til NTB.

– Men i partilederdebatten sa Solberg at det kun handler om Forsvarets og politiets egne bygninger?

– Her er hun upresis. Hvis hun mener grunnsikring, så handler rapporten ikke om grunnsikring av sivile objekter. Men det vi skriver om sikringsstyrker (politiet og Heimevernet), omfatter også sivile objekter, fastslår Foss.

– For snevert

Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), mener Solberg forsøker å snevre inn temaet for den kommende høringen.

– Statsministeren prøver å snakke om noe helt annet enn det rapporten handler om. Når det blir skapt inntrykk av at dette kun handler om grunnsikring av militære og politiets objekter, er det alt for snevert. Rapporten handler om politiets og forsvarets evne til samhandling, felles forståelse av regelverket og deres mannskapers evne til å sikre samfunnskritiske objekter, ikke bare deres egne objekter, sier Andersen til NTB.

– Kan man si at satsministeren forsøker å bagatellisere rapportens alvor?

– Hun flytter i hvert fall fokus vekk fra det som er hovedpoenget i rapporten. Jeg forutsetter at hun i høringen forholder seg til innholdet i Riksrevisjonens rapport.

Topptung høring

I tillegg til Solberg møter også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forgjengeren, nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) samt forgjengerne Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp) i høringen.

Fra etatene kommer politidirektør Odd Reidar Humlegård og avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering Knut Smedsrud, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen, samt direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen.

– Jeg håper alle som deltar i høringen, har lest rapporten, for da vil det gå mye bedre, sier Foss.

