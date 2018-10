FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud har forlovet seg

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud (26) har forlovet seg med Marius Muggerud, og gratulasjonene strømmer inn.

Svendsrud har vært FpU-formann siden 2016, og han avslørte selv nyheten på sosiale medier.

«Jeg gikk ned på kne, og han sa ja! 💍 💘» skriver Svendsrud på Facebook.

Og gratulantene står i kø med over 300 personer som har sendt en hilsen til 26-åringen.

Er i New York

For øyeblikket er Svendsrud i New York sammen med kjæresten Marius Muggerud, hvor han er utplassert som ungdomsdelegat i FN med fokus på menneskerettigheter, gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 26-åringen er fra Horten i Vestfold, og er utdannet jurist.

