FpU-forslag om dødsstraff, kjemisk kastrering og innvandring

Både omstridte enkeltforslag og ideologisk strid mellom liberale og nasjonalkonservative krefter vil prege oppkjøringen til FpUs landsmøte.

Et nytt utkast til prinsipp- og handlingsprogram er nå sendt ut i forkant av landsmøtet i Fremskrittspartiets ungdomsparti til våren. Tidsskriftet Minerva har gått gjennom forslagene som er kommet inn.

Ett av forslagene lyder «FpU mener at samfunnet tjener på at befolkningen er språklig og kulturelt like.» Forslaget knyttes til striden mellom en tradisjonelt toneangivende liberalistisk orientert fløy og en mer nasjonalkonservativ fløy, ifølge Minerva, som peker på at forslaget vil være nye toner fra FpU – om det får tilslutning.

– Vi har en spenning mellom folk som er uttalte liberalister eller libertarianere, og de som står for en litt mer nasjonalkonservativ tankegang. Dette forslaget er et eksempel på det, sier FpUs første nestformann, Kristian Eilertsen.

Han forventer også debatt om et dissensforslag om dødsstraff.

Programmet vil også gi domstolene mulighet til å idømme kjemisk kastrering av pedofile og mennesker som begår seksuelle overgrep, men et dissensforslag tar til orde for å stryke punktet.

