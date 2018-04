FpU vil filme muntlig eksamen, men elevene selv vil gå enda lenger

Synes det er rart at kameraene ikke er tatt i bruk allerede.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil at muntlig eksamen skal filmes, og håper de får Frps landsmøte med seg på det til helga.

- Det er først og fremst for å styrke rettssikkerheten for elevene. I dag har man en reell klagemulighet på skriftlig eksamen, men den er ikke like god for den muntlige, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til Nettavisen.

I forslaget fra FpU poengteres det at det er vanskelig å klage på karakteren som settes etter en muntlig eksaminasjon.

- Du kan klage på det formelle rundt eksamen, men ikke innholdet. Det er det vi mener at man skal ha mulighet til å gjøre, sier Svendsrud.

FpU-lederen synes det er rart at filming ikke allerede er tatt i bruk.

- Man har kommet så langt i den teknologiske utviklingen, at det er litt rart at man ikke filmer den muntlige eksamen i dag, sier han.

Svendsrud mener filming vil være ganske så uproblematisk, men understreker samtidig at man må ta hensyn til personvernet.

- Hvis man ikke ønsker å la seg filme, så kan man slippe. Men da mister man en reell klagemulighet, sier han.

- Men hvordan skal dette foregå i praksis?

- Man må jo gå til innkjøp av kamera, og det trenger ikke koste så mye. Og så er man nødt til å finne noen bestemmelser for hvor lenge opptakene skal lagres, at det ikke lagres så lenge, sier Svendsrud.

Han understreker at alle opptakene må bli slettet etter klagingen.

- Opptakene må kunne lagres så lang tid det tar å klage. Hvis du ikke klager så slettes opptaket med en gang, og hvis du klager så må man få tid til å vurdere innholdet på tapen før det slettes, sier han.

- Forventer at det blir gjennomført



Forslaget til Frps landsmøte omfatter eksamen på videregående skole, men Svendsrud mener filming også bør vurderes på høyere utdanning.

- Det er klart at dette også er en utfordring på mange studier, hvor man har en form for muntlig eksamen. Da kan dette løse en del utfordringer som ligger der i dag, sier han.

Han sier forslaget ikke kommer fordi de ikke har tiltro til læreren gjør en riktig vurdering, men fordi elevene skal ha en reell klagemulighet.

- Det er til det beste for eleven, men også før læreren at det kan fortas en vurdering nummer to, sier Svendsrud, som allerede har fått Frps landsstyre med seg på forslaget.

- Jeg håper selvfølgelig at landsmøtet er like enig i at dette er et godt forslag, og hvis det blir vedtatt forventer jeg at stortingsgruppa eller regjeringsapparatet sørger for at det blir gjennomført, sier han.

- Har gitt tydelig beskjed



Elevorganisasjonen, som representerer 140.000 elever, møter forslaget med åpne armer.

- Det er vi veldig positive til. Dette er noe vi har diskutert på vårt eget landsmøte, og elevene har gitt tydelig beskjed om at man må ha samme mulighet til å klage på eksamen når det er muntlig skriftig. Det er kjempeviktig for elevenes rettssikerhet, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage, til Nettavisen.

JA OG NEI: Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage, støtter forslaget om filming av muntlig eksamen. Men aller helst vil hun fjerne eksamen helt.

- Er du enig i at det bør være frivillig å bli filmet?

- Det er vi også postive til. Elevene er jo fullstendig i stand til å ta det valget selv om man vil gjøre det eller ikke, sier Waage.



Vil ha bort eksamen

Hun ønsker imidlertid å gå enda lenger, og ville helst sett at dagens eksamen avskaffes.

- I utgangspunktet er vi negative til eksamen, men likevel mener vi at dagens eksamensordning må forbedres fram til vi får alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering, sier hun.



- Hvorfor mener dere at eksamen bør fjernes?



- Vi mener mappevurdering er en mer rettferdig vurderingsform, som gjør at elevene kan vise sin fullstendige kompetanse. Eksamen er jo veldig preget av dagsformen. Man kan ha vært uheldig og opplevd noe kjipt dagen før, eller har en dårlig dag så man ikke får vist det man kan, sier Waage, og påpeker:

- Man ser at det kan være tilfeldig om du kommer inn på det studiet du ønsker eller ikke fordi det er så store sprik i vurderingene.

