Frank Løke får ikke fortsette i «Skal vi danse»

Frank Løke er ute av Skal vi danse, og får heller ikke delta i «Kjendis søker kjæreste», melder TV 2.

Avgjørelsen ble tatt etter Løkes stunt under fredagens episode av Skal vi danse. Da danset Løke kun iført et glitrende, rødt boratkostyme.

Verken produsentene, dommerne, programlederne eller de andre deltakerne visste om stuntet på forhånd. Løkes dansepartner, Tone Jacobsen, visste heller ikke om at Løke hadde planlagt å stille nærmest naken på scenen.

– Vi har valgt å ta Frank Løke ut av Skal vi danse-konkurransen etter en helhetsvurdering. Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen, sier programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, og legger til:

– Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Frank Løke angrer ikke og mer enn antyder at han vil fortsette med ulike påfunn, eller å «sjokkere», som han selv sier.





- Du er ei sinnsykt bra og sterk dame



På Instagram takker Løke for seg i Skal vi danse med et bilde av seg selv sammen med dansepartner Tone Jacbosen. «Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnsykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene.» skriver Løke. Nettavisen har forsøkt å kontakte Løke for kommentar, men han har så langt ikke besvart våre henvendelser.





Såret og skuffet dansepartner

Naken-stuntet skapte sterke reaksjoner hos både TV-seerne og dansepartner Jacobsen, som beskrev det hele som flaut. Jacobsen uttalte at hun var såret og skuffet etter hendelsen.

Umiddelbart etter nakensjokket gikk hun rett i samtaler og krisehjelp med TV 2.

- Jeg ble dratt bort med en gang for å få krisehjelp, sier Jacobsen til Nettavisen søndag.

Etter hendelsen har danseren vurdert å trekke seg fra programmet, men nå er det altså Løke som har fått beskjed om at han ikke får fortsette.

- Jeg vurderer fortsatt om jeg skal trekke meg, og vet ikke om jeg stille på parketten neste lørdag. Det ligger fortsatt på bordet. Trolig tar jeg en endelig avgjørelse i midten av den kommende uken. Det som skjedde har vært et sjokk for mange, sa Jacobsen søndag kveld.

Nettavisen har mandg kveld forsøkt å kontakte Jacobsen, men har så langt ikke lykkes.

Deler Instagram-bilde



I et intervju med Nettavisen i forkant av «Skal vi danse»-innspillingen, varslet Løke om at han kom til å gjøre «ville ting» på scenen.

- Jeg eier jo ikke skam. Jeg kan love alle TV-seere jeg skal tøye strikken og dra den langt. Det er helt galskap at de lar meg opptre på live TV, uttalte Løke.

Utover at Løke ikke skal ha gitt uttrykk for å angre på opptreden, reagerer TV 2 i tillegg på måten han omtaler Jacobsen på på Instagram.

Der har han lagt ut et bilde av seg selv og Jacobsen, hvor han blant annet skriver: «Det er så mye galt, men alikavel så mye riktig med dette bildet».

Løke skal ha uttalt til TV 2 lørdag kveld at han hadde dårlig samvittighet for å holde stuntet hemmelig, og at han så at Jacobsen var preget av det. Han skal også ha uttalt at han hadde forståelse for Jacobsens reaksjon.

