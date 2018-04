Frank Løke fikk en tung beskjed da han kom i mål, etter å ha løpt maraton i Borat-drakt

Frank Løke hadde satt seg et mål om at han skulle løpe Bergen City Marathon på under tre timer. Det maktet ikke «ActionFrank».

Frank Løke løp lettkledd gjennom Bergens gater lørdag, da han tok del i Bergen City Marathon.

Den gamle håndballspilleren hadde satt seg målet om å løpe på under tre timer, men kom i mål 19 sekunder over tiden.

– Faen. Det er nedtur. Det blir lange 19 sekunder å tenke på veien hjem. Nå angrer jeg, sa Løke til TV 2.

Som straff for å ikke ha oppfylt målet skulle Løke egentlig syklet hjem til Sandefjord. Det hadde blitt en sykkeltur på cirka 600 kilometer. Den tidligere landslagspilleren var såpass nære å klare målet at han fikk slippe med skrekken.

Løke var engstelig for at Borat-drakten skulle gnage både her og der, så han bestemte seg for å kjøpe hauger av vaselin til løpet. Selv om han smurte seg titt og ofte i både kriker og kroker måtte den tidligere Farmen Kjendis-deltakeren innrømme at det verste med å løpe i drakten var nettopp gnagingen.

– Det gnagde så jævlig, rett og slett. Så jeg fokuserte litt på smerten. Du hadde ikke fokus på løpesteget, men at du ikke skulle ha det vondt. Men det var gøy da, nå har jeg gjort det også, sa Løke utmattet etter løpet til TV 2.

Frank Løke har tidligere spilt på Norges håndballlandslag og var med på forrige sesong av Farmen Kjendis, hvor han endte på en 3.-plass.

