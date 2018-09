Frank Løkes Instagram-innlegg fikk TV 2 til å reagere: - Vi tar avstand

- Vi reagerer på nedsettende omtale av dansepartneren hans, sier programdirektør i TV 2, Jarle Nakken.

Tidligere håndballspiller Frank Løke er ute av «Skal vi danse» etter å ha overrasket alle med å stille i et rødt, glitrende boratkostyme på scenen lørdag kveld.

Verken produsentene, dommerne, programlederne eller de andre deltakerne visste om stuntet på forhånd.

- Løke er ute av konkurransen basert på en helhetsvurdering som både går på stuntet i helgen og at han i ettertid har vist lite forståelse eller anger overfor det han gjorde, sier programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, til Nettavisen.

- Nedsettende omtale



I tillegg reagerer kanalen på måten Løke har omtalt hendelsen, samt sin dansepartner Tone Jacobsen på, i et Instagram-innlegg mandag ettermiddag.

«Det er så mye galt men alikevel så mye riktig med dette bildet,» skriver Løke, og deler et bilde der han holder dansepartneren oppe, mens han selv står med bena bredt.

Videre lister han opp alt som er galt med bildet, blant annet at lyset vitner om «rufsete intimbarbering» og at han må trene fremre lårmuskel mer. Så går han over til å liste opp det som er riktig med bildet, som at «jaktinstinstinktet er fortsatt i orden», og avslutter med hashtagger som #actionfrankloke og #lammekjøtt.

- Det er betegnelsene på Instagram som vi tar sterk avstand fra. Vi reagerer på nedsettende omtale av dansepartneren hans, sier Nakken.

- Hvilke betegnelser reagerer dere på?

- Det vil jeg ikke kommentere, men det er Løkes generelle nedsettende omtalen av Jacobsen som vi reagerer på.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med både Frank Løke og Tone Jacobsen for kommentar, men har så langt ikke lykkes.

- Aldri meningen å såre deg



Like etter nyheten kom om at Løke er diskvalifisert fra danseprogrammet, la han ut et nytt Instagram-innlegg - også her med et bilde av seg selv sammen med Jacobsen.

«Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnsykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene,» skriver Løke.

Nakken sier at det er fint å se at Løke viser omsorg for dansepartneren sin, og at han i etterkant av avgjørelsen om at han er diskvalifisert, også har uttrykt overfor TV 2 at han angrer på stuntet.

- Men det forandrer ingenting at han nå legger ut det Instagram-innlegget, understreker Nakken.

Fikk krisehjelp



Jacobsen, som ikke ante noe om at Løke ville stille halvnaken på scenen, beskrev det hele som flaut, og sa at hun var såret og skuffet etter hendelsen.

Umiddelbart etter nakensjokket gikk hun rett i samtaler og krisehjelp med TV 2.

- Jeg ble dratt bort med en gang for å få krisehjelp, sa Jacobsen til Nettavisen søndag.

Jacobsen vurderte deretter å trekke seg fra produksjonen, men nå som Løke er diskvalifisert, er også hun ute av denne sesongen.

- Jeg har snakket med Tone i dag, og har vært opptatt av at hun ble godt ivaretatt og har det bra. Dansepartnerne er alltid er beredt til å ryke ut av konkurransen, og i dette tilfellet så skjedde det på en måte som ikke er innenfor det som er vanlig. Vii kommer til å ha tett dialog med henne fremover for å sirke at hun har det bra, og at hun ikke blir skadelidende etter denne hendelsen, understreker Nakken.

