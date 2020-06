Fraværsgrensen har medført bedre karakterer og betydelig lavere fravær

Etter at fraværsgrensen ble innhørt for fire år siden, har fravært i snitt sunket med 27 prosent. Samtidig har karakterene til elevene blitt bedre.

Nedgangen gjelder for samtlige elevgrupper. Elevene som har redusert fraværet sitt mest, er elevene som hadde høyest fravær fra før.

– Fraværsgrensen som regjeringen innførte for fire år siden, har ført til at elevene er mer på skolen og at de lærer mer. Det viser at det å stille krav til oppmøte og tilstedeværelse i videregående opplæring er riktig, sier statsminister Solberg i en pressemelding.

Evalueringen av regelen ble presentert på Lambertseter videregående skole i Oslo mandag. Til stede var statsminister Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Grensen ble innført høsten 2016 og har medført en nedgang i fraværet. Datene som ble presentert mandag, ble samlet inn før koronapandemien.

Fra 4. mars til 1. august slipper elevene å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet sitt som følge av pandemien.

