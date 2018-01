Fredrik Skavlan fikk kritikk for intervju med Sarah Sjöström - slik svarer hun

- Jeg synes ikke det var noe rart, sier den svenske svømmeren.

Etter fredagens episode av «Skavlan», har programleder Fredrik Skavlan fått kritikk for sitt intervju med svømmeren Sarah Sjöström.

Sjöström fikk spørsmål om dietten sin, om hun har synlige mageruter og hvorvidt hun gjør husarbeidet sitt selv, noe PR-ekspert Ulrika Good og Irena Pozar, sjefsredaktør i kvinnemagasinet «Veckorevyn», reagerte kraftig på.

Pozar oppsummerte intervjuet som «et sexistisk havari» og Good mente maktbalansen i studio, med fire menn og én kvinne til stede, var såpass skjev fra begynnelsen av, at «shamingen» hun mente Skavlan påførte Sjöström over at hun ikke vasket huset sitt selv, ble «dobbelt så slem».

Se deler av intervjuet her:

- Hun er veldig tøff



I et intervju med Expressen svarer Sjöströms agent, Daniel Wessfeldt, på kritikken mot Skavlan.

- Fra hennes side var det absolutt ingenting spesielt å merke seg. Hun hadde ikke engang reflektert over at noe var rart eller dårlig. Man kan alltid finne ting, men Sarah har ikke reagert på noe selv, sier Wessfeldt.

Wessfeldt forteller videre at Sjöström har lest litt av det som har blitt skrevet, men at hun ikke kjenner seg igjen i kritikken. Ifølge agenten skal Sjöström ha sa sagt at hun «ikke synes det var noe rart».

- Hun er veldig tøff. Hun følte ikke på det, sier Wessfeldt.

SKAVLAN: Fredag var svømmeren Sarah Sjöström (24) gjest i Skavlan, sammen med Thomas Numme, Harald Rønneberg, House of Cards-stjernen Joel Kinnaman.

Ikke kritikk i Norge



Prosjektredaktør i NRK, Aira Planting, sier til Nettavisen at de ikke har mottatt noen henvendelser knyttet til dette intervjuet i Norge.

- Det er leit dersom programmet har skapt slike reaksjoner i Sverige. Målet med Skavlan er at vi skal bli bedre kjent med gjestene vi møter, på et personlig plan. Det er det publikum setter pris på. Vi synes Fredrik Skavlan behandler sine gjester med respekt, uavhengig av om de er menn eller kvinner.

Jan Axelsson, prosjektleder for «Skavlan, sier til Expressen at det er naturlig at mange har meninger om programmet, men at han ikke kan se at det finnes grunn til å kritisere fredagens program.

