Fredrikkeprisen til Ellen Arnstad

– Jeg er så stolt og ydmyk og har så stor respekt for det frivillige arbeidet Norske Kvinners Sanitetsforening gjør, sier Ellen Arnstad. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Ellen Arnstad (54) får Sanitetskvinnenes hederspris, Fredrikkeprisen, for innsatsen for kvinners rettigheter og sin åpenhet rundt livet med et sykt barn.

