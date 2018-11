Fregatten mistet styring etter kollisjonen

Alle systemer fungerte normalt om bord på fregatten KNM Helge Ingstad fram til kollisjonen, men skipet mistet styring etterpå.

– Det ble besluttet å kjøre skipet på land for å unngå at skipet skulle velte over og kantre, opplyste kommandør Sigurd Smith i Sjøforsvaret på pressekonferansen torsdag.

– Skipet hadde fått skader både over og under vannlinjen, noe som gjorde at skipet ikke var stabilt, sa Smith.

Ettersom fregatten mistet styringen etter kollisjonen var det slepebåter som sørget for å manøvrere skipet inn på land. Dette ble gjort på grunn av bunnforholdene på stedet.

Det var fare for at skipet, som sto på grunn, kunne skli av grunnen og synke. Derfor ble skipet rent på land for å lettere kunne stabilisere fartøyet.

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet enn at styringsproblemene skjedde etter kollisjonen, men dette må vi komme tilbake til, sa

Forsvaret ønsker ikke å kommentere noe ytterligere rundt hva som kan ha forårsaket kollisjonen og viser til undersøkelsene som skal foretas av Statens havarikommisjon og politiet.

