Freia og Ringnes raser: - En feig og handlingslammet regjering

Bransjen frykter oppsigelser etter nedgang i salget som følge av omstridt sukkeravgift.

STORTINGET (Nettavisen): Tirsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Der gjør Jensen ingen endringer i den omstridte sukkeravgiften, som har ført til at nordmenn valfarter til Sverige for å handle brus og godteri.

- Jeg tenker at det er en feig og handlingslammet regjering, som ikke tør å ta ansvar for det de har satt i gang, sier Gøran Nyberg, klubbleder for Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund hos Freia, til Nettavisen.

Sukkeravgiften ble økt med hele 83 prosent fra nyttår, og det rammer nå flere av bedriftene som produserer brus og sjokolade i Norge.

- Nedgang i hele landet



Nyberg forteller at avgiften allerede har fått store konsekvenser for Freia.

- Det er stopp i investeringer i fabrikken, og det kan i verste fall bli nedbemanninger, sier Nyberg, som er tydelig skuffet over regjeringen.

- Hvor store tap har dere hatt siden avgiften ble innført?

- Vi har ikke konkrete tall på det, men vi ser at det er en nedgang. Det er nedgang i sjokoladesalget over hele landet, sier han til Nettavisen.

FEIG: - Jeg tenker at det er en feig og handlingslammet regjering, sier Gøran Nyberg, klubbleder hos Freia.

Klubblederen mener det nå haster med å få reversert avgiften.

- Det haster veldig. Det burde vært gjort nå i dette reviderte budsjettet, og ikke vente til neste år, sier Nyberg.

Ringnes: - Veldig skuffet



Skuffet over at det ikke skjer noe med sukkeravgiften, er også hovedverneombud Rune Christiansen hos Ringnes.

- Det er jeg veldig skuffet over, for det hadde jeg faktisk forventet nå. Vi ble jo lovet det av Frp blant annet på deres landsmøte, med det vedtaket de gjorde om å fjerne den, sier Christiansen til Nettavisen.

Som Nyberg advarer han mot konsekvensene.

- Jeg mener den avgiften burde vært reversert, for den begynner å gå utover norske arbeidsplasser. Vi i Ringnes merker det veldig godt, at volumet går nedover, sier han.

Ifølge ham har salget gått ned med om lag 6-7 prosent siden nyttår.

- Det har gått jevnt nedover dette året. Vi merker det veldig godt, fordi nå er vi i sesong for å produsere brus, og vi står nå i alle disse inneklemte dagene fordi vi ikke har volum nok til å kunne produsere, sier Christiansen.

SELGER MINDRE: - Vi i Ringnes merker det veldig godt, at volumet går nedover, sier hovedvernombud Rune Christiansen i Ringnes om sukkeravgiften.

- Vi hjelper Sverige



Han forteller at de samtidig merker at salget øker i Sverige.

- Vi hjelper Sverige med å produsere Pepsi Max, som nordmenn reiser for å handle, sier Christiansen, som er tydelig på hva han mener bør skje:

- Sukkeravgiften må bli lavere for å demme opp for handelslekkasjen, blant annet til Sverige. Importgrensa som er satt nå, at folk kan importere varer for opp til 350 kroner, det slår også ugunstig ut på våre produkter, sier han.

Christiansen sier mye av det som importeres via Posten, som brett med brus, kommer fra Tyskland og Polen.

- Så da kan du tenke deg også miljøavtrykket på dette, i tillegg til at vi taper produksjon. Det blir kjørt trailerlass fra Polen og Tyskland, sier han.

- Går det mot oppsigelser hos dere?

- Vi kan risikere at vi må skjære ned på antall skift, og å begynne å si opp folk. Det kan bli den ytterste konsekvensen, sier Christiansen.

- Eksporterer arbeidsplasser



Første nestleder i Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbudn (NNN), Anne Berit Aker Hansen, forteller også om store konsekvenser.

- Vi er skuffet i dag. Vi hadde faktisk håpet og trodd at regjeringen skulle reversere de to avgiftene vi snakker om, på sjokolade og brus. Den avgiftsøkningen som kom på veldig kort varsel i årets statsbudsjett, har vært voldsom og har fått konsekvenser for ansatte og bedrifter i Norge. Det er å eksportere arbeidsplasser, sier Hansen til Nettavisen.

HADDE HÅPET: - Vi er skuffet i dag. Vi hadde faktisk håpet og trodd at regjeringen skulle reversere de to avgiftene, sier 1. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbudn (NNN), Anne Berit Aker Hansen.

Hun forteller at flere bedrifter allerede har nedbemannet, og har tatt ned et skift som følge av økningen i sukkeravgiften.

- Telemark kildevann er et eksempel på det. Coca cola har permitert et skift, og så vet vi at både Ringes, Freia og andre går med redusert kapasitet. I brygggeribransjen, som jo har høysesong i mai, tar man ut fridage i disse ukene hvor det er helligdager, fordi de har for lite å gjøre.

- Har ingen helseeffekt



Hansen frykter også at folk nå vil endre sitt handlemønster.

- Den langsiktige konsekvensen her er at folk endrer handlemønster. Strømmen av folk som reiser til Sverige er økende, og hvis vi ikke får en snarlig reversering av de avgiftene, så vil vi jo få et handlemønster som det er vanskelig å endre på senere, mener hun.

Hun tviler også på at avgiften fører til at folk drikker mindre brus og spiser mindre sjokolade, som er målet med sukkeravgiften.

- Det vi ser av nyheter fra svenske handelshus og de som driver med netthandel, så tilsier det antagelig at det er mer brus og sjokolade i norske kjøkkenskap nå enn før nyttår, fordi folk hamstrer når de først er i Sverige, sier Hansen, og legger til:

- Så vi tror at dette ikke har noen effekt i det hele tatt.

Vedum: - Helt uforståelig



Bransjefolkene får støtte av Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

- Det er helt uforståelig at Frp-leder Siv Jensen igjen ønsker at vi skal ha en skyhøy sukkeravgift i Norge, som hun vet bidrar til at norske arbeidsplasser og norsk industri svekkes og at du flytter arbeidsplasser fra Norge til Sverige, sier Vedum til Nettavisen.

UFORSTÅELIG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes det er uforståelig at regjeringen ikke gjør noe med sukkeravgiften.

Han viser til at avgiften har fått mange konsekvenser, og at bedrifter som Hval sjokolade har måttet si opp folk.

- Det som er så rart med avgiften også, er at Dent sukkerfrie pastiller fikk 83 prosents avgiftsøkning - mens Nugatti, som er full av sukker, fikk null prosent i avgiftsøkning. Så den hadde jo ingen effekt for å vri forbruk heller, og det var bare en måte å dra inn penger på, hevder Vedum, og legger til:

- Kostnaden for det har norske arbeidere og norsk næringsmiddelindustri hatt, og jeg skjønner ikke at regjeringen kan stå på det fortsatt.

