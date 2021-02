Freiberg tapte førsteplassen i Nordland Frp

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg tapte kampen om førsteplassen på stortingslista til Nordland Frp for Dagfinn Olsen.

Freiberg var innstilt på førsteplass av nominasjonskomiteen, mens Olsen var innstilt som nummer to. Olsen ble foreslått av Lødingen Frp og Bjørn Larsen i Vefsn Frp. Fredag kveld tapte Freiberg kampvoteringen, skriver Avisa Nordland.

Olsen fikk 45 av stemmene, mens Freiberg måtte se seg slått med 29.

– Jeg tapte nominasjonen og må bare konstatere at Nordland Frp ikke vil at jeg skal representere partiet på Stortinget etter høstens valg. Det betyr at mitt politiske engasjement i Frp er kommet til veis ende, skriver Freiberg på sin Facebook-profil. Han legger til at han vil sitte ut stortingsperioden.

Freiberg som siden 2017 har vært stortingsrepresentant nummer fire for Nordland Frp, har i løpet av perioden også vært innom posten som olje- og energiminister.

Siden Olsen utkonkurrerte Freiberg på førsteplassen, sto kampen om andreplassen mellom Christina Skarheim Kristoffersen og Hanne Dyveke Søttar. Sistnevnte vant med 42 mot 32 stemmer.

(©NTB)

