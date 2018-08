Fremdeles eksportstans til Kina for tre av Norges største laksegiganter

I juli opphevet Kina omsider lakseforbudet i Nordland, Troms og Sør-Trøndelag, men tre av landets største laksegiganter får fremdeles ikke eksportere til Kina.

Det var stor jubel i laksenæringen forrige måned da Kina opphevet eksportrestriksjonene fra de tre fylkene og forholdet var tilsynelatende normalisert igjen.

Nå viser det seg at Kina fremdeles ikke har godkjent oppdrettsselskapet Nordlaks, som fortsatt er totalt utestengt, ifølge Fiskeribladet. SalMars slakteri på Frøya i Trøndelag og Lerøys slakteri på Skjervøy i Troms er heller ikke godkjent.

– Det var på laks fra nettopp disse tre det var påståtte funn som gjorde at de stengte. Vi vet ikke hvorfor de ikke er godkjent igjen enda, og har sendt over informasjon til kinesiske myndigheter med ønske om at også disse åpnes, sier seniorrådgiver Harald Misje i Mattilsynet.

Bakgrunnen for at Kinas tre år lange eksportrestriksjon på norsk laks var frykt for at kinesisk fisk skulle bli smittet av fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist i de utestengte fylkene.

De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen, ettersom det er ikke er farlig å spise laks med PD. Kina har imidlertid et slikt krav, og i fjor undertegnet Kina og Norge en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD.

(©NTB)

Mest sett siste uken