Fremmede skal ha forsøkt å lokke med seg småbarn i Bodø

Politiet har blitt varslet om to separate hendelser.

Avisa Nordland fikk fredag morgen informasjon om to separate hendelser i Bodø, der barn ved Hunstad og Grønnåsen skoler skal ha blitt kontaktet av en eller flere personer i en bil.

Bilen eller bilene skal ha stått parkert i nærhet av garasjeanleggene ved skolene.

Det ene barnet skal ha blitt skremt og løp hjem. Politiet ble senere kontaktet, og krimsjef Knut Waldemar Solli ved Bodø politistasjon bekrefter at hendelsene skal ha funnet sted 2. februar i år.

- Vi har fått samme informasjon som dere sitter på, og politiet har vært på de aktuelle stedene og gjort undersøkelser. Politiet har også vært i kontakt med både barn, foresatte, og skolene, sier Solli til AN.

Han forklarer at politiet ikke har noen mistenkte i saken, men at det skal dreie seg om én person som pratet nordlandsdialekt.

- Vedkommede i bilen skal ha snakket til barnet, som senere løp til sine foresatte.

"Syk mamma"

En kilde AN har vært i kontakt med, sier at vedkommende i bilen skal ha sagt noe lignende som "Mammaen din er syk, og vi skal kjøre deg hjem".

- Det er vanskelig å si hva som har vært intensjonen til personen som har tatt kontakt med barna. Barnet som ble bedt om å være med, har valgt å ikke gjøre dette, og løp fra stedet, sier Solli.

- Skjer dette ofte i Bodø?

- Vi får av og til lignende meldinger, men det er ikke ofte.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke undersøkelser som er gjort, om det er tatt beslag i overvåkningsvideoer, eller om loggen ved bomringene er gjennomgått.

To hendelser

I et brev sendt ut fra Hunstad barneskole går det fram at skolen er kjent med forholdene, og at det skal ha vært en tilsvarende hendelse ved Grønnåsen skole samme dag.

- På bakgrunn av barnas beskrivelser av hendelsene, har vi ikke grunnlag for å tro at det dreier seg om samme bil. Vi oppfordrer barn til å gå sammen til og fra skolen, skriver rektoren i infobrevet.

