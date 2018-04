Frigir navnene på de omkomne etter campingbrannen

En familie på tre mistet livet i campingvognbrann.

RENNESØY (H-avis.no): Politiet går nå ut med navnene til de omkomne i en pressemelding. Det var ekteparet Odd Magne Valstad (45) og Aud Nina Egeland Valstad (45), og deres sønn Sander Valstad (14) som mistet livet i brannen i en campingvogn på Sokn tidlig lørdag morgen.

Familien var bosatt på Figgjo i Sandnes kommune.

– Kripos er nå på stedet for å bistå kriminalteknikere hos oss, for å prøve å finne årsaken til brannen, sier Bjørn Iden, lensmann for Ryfylkeøyane lensmannskontor i meldingen.

Etterforskningen pågår fremdeles for fullt.

