Det var Trond Ivar Steine Børve (19) som omkom under fridykking i Lindås kommune søndag.

Trond Ivar Steine Børve (19) ble søndag funnet død i sjøen utenfor Lindås i Hordaland etter at han ikke kom opp fra et dykk.

19-åringen ble meldt savnet av sin far, og en stor leteaksjon ble iverksatt. Etter noen timer fant redningsdykkere den savnede mannen omkommet.

Steine Børve var ute i båt for å drive fridykking og ble meldt savnet etter at han ikke kom opp til overflaten som ventet.

President Sigurd Paulsen i Norges Dykkeforbund sier til Bergensavisen at det svært sjelden skjer dødsulykker blant fridykkere. Den siste alvorlige ulykken var for over ti år siden i Ålesund-området.

– Dette er en tragisk hendelse, og våre tanker går til mannens pårørende, sier Paulsen.

Forbundet vil bistå politiet og det organiserte dykkermiljøet, dersom den forulykkede tilhørte et slikt.

– Vi vil søke informasjon om hendelsen i den hensikt å veilede og bistå, for deretter å lære av det som har skjedd. Det første spørsmålet alle nå stiller seg, er selvsagt hvordan dette kunne skje, sier Paulsen.

