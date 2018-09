Frigir navnet på savnet seiler

Politiet startet opp søket etter den savnede tirsdag.

(Bergensavisen): Det var Pierre Marie Noel Coudray (50) som søndag 2. september falt over bord i Hjeltefjorden, i nærheten av Anglevik på Sotra, da han sammen med samboeren var på seiltur.

Den savnede er fransk statsborger, bosatt på Straume, Sotra.

Navnet frigis i samråd med familie, opplyser politiet.

Den savnede er fremdeles ikke funnet.

Miniubåt satt inn i søket

Politiet bestemte fredag forrige uke at de skulle sette inn en miniubåt i det videre søket. Været skapte problemer mandag, og det ble derfor utsatt.

Tirsdag morgen startet politiet søket. De planlegger å søke frem til 21-tiden tirsdag kveld. De planlegger å søke i samme tidsrom også onsdag.

– De har gode søksforhold. Folk som ferdes i båt følger de anvisninger som blir gitt og holder god avstand. Det er viktig for dem i forhold til utstyret de har, sier lensmann ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannskontor, Torgils Lutro i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Falt på sjøen

Den savnede skal ha blitt truffet av en bom i forbindelse med låring av et seil, og falt så i vannet. Kvinnen skal ha kastet en livbøye ut til ham.

En omfattende redningsaksjon ble iverksatt etter at den savnede falt over bord for over en uke siden. Både Redningskøyter, dykkere, en rekke frivillige og båter deltok i søket.

Et par sko og livbøyen som ble kastet ut fra seilbåten er under leteaksjonen blitt funnet.

Mandag kveld, godt over et halvannet døgn etter at den savnede falt på sjøen, ble redningsaksjonen avsluttet.

Videre deltok en rekke frivillige, og har søkt siden søndagen hendelsen inntraff.

Les flere saker hos Bergensavisen her.

Mest sett siste uken