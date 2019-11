Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang

Spionasjedømte Frode Berg kom fredag med sine første offentlige uttalelser etter løslatelsen. I en Facebook-video forteller han om tøffe år i russisk fengsel.

– Da er jeg endelig ute av Russland etter to år i Lefortovo-fengselet. Dette var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøft, og ventetida lang. To år i et russisk varetektsfengsel er en tøff påkjenning, både for meg selv og min familie, sa Berg.

Det var Aftenposten som først omtalte videoopptaket. I den drøyt ett minutt lange videosnutten leser Berg opp fra et manus og forteller at han nå befinner seg på et trygt sted i Litauen «for å roe ned, slappe av og komme til hektene».

Han ser fram til å treffe familien som igjen.

– Jeg vil ikke komme inn på saken i denne omgang, men vil holde en pressekonferanse i nærmeste framtid, sa han.