Frode Berg klar til å reise hjem

Spiondømte Frode Berg ble fredag overlevert til den norske ambassaden i Litauen og kan komme hjem til Norge og familien sin.

Nesten to år i russisk fangenskap er dermed over.

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor ble Frode Berg overlevert til ambassaden i Vilnius fredag kl. 11. Berg vil komme hjem til Norge og gjenforenes med sin familie, heter det.

Solberg takker Litauen

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

Like før kunngjøringen holdt Litauens president Gitanas Nauseda en pressekonferanse der han bekreftet at nordmannen var en del av spionbyttet. Fredag benådet presidenten de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

– Norgeshistorie

Øystein Hansen i Støttegruppen til Frode Berg var tidligere fredag spent på utviklingen i saken.

– Dette er spennende timer og dager. Det er norgeshistorie, dette her, sier Hansen til NTB.

Detaljene rundt Bergs ankomst til Norge er foreløpig ikke kjent, men både hans kone og datter befant seg fredag i Oslo.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes har reist til Litauen.

– Han kom for kort tid siden over grensa fra Kaliningrad. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, sier Risnes.

Plikter ikke å forklare seg

Hva som vil skje når Berg kommer til Norge, er foreløpig uklart. E-tjenesten vil trolig være svært interessert i å høre Bergs versjon av hva som skjedde da han ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017, og ikke minst hva han har fortalt til russisk etterretning.

Men Berg har ingen plikt til å forklare seg, ifølge etterretningsekspert Ola Kaldager.

– Når Frode Berg kommer til Norge, er han en fri mann. Han er ikke forpliktet til å snakke med E-tjenesten dersom han selv ikke ønsker det, sier Kaldager til NTB.

– Skandale

Han påpeker at E-tjenesten ikke har pågripelsesmyndighet og derfor ikke har noen mulighet til å tvinge Berg til å fortelle.

E-tjenesten har tidligere blitt anklaget for å ha sendt en norsk agent på et risikooppdrag han ikke var forberedt på.

– Hele denne saken er en skandale, sier Kaldager.

