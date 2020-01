Frode Berg starter debrifing hos Etterretningstjenesten

Frode Berg starter fredag det han selv omtaler som en frivillig debrifing hos Etterretningstjenesten.

Debrifingen skal foregå over tre dager på et skjermet sted på Østlandet, ifølge TV 2.

– Det er ikke noe jeg har fått pålegg om, men noe som jeg ønsket selv. Det er en del opplysninger jeg har lyst til å dele med dem, sier Berg.

Berg ble i april 2019 dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han tilbake til Norge i november. En spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg ble en del av, åpnet for benådning og løslatelse av nordmannen.

Berg nektet straffskyld, men har erkjent å ha vært kurer for norsk etterretning. Han sier til TV 2 at han informerte norsk etterretning løpende mens han var grenseinspektør, en stilling han hadde i over 20 år.

