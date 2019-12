Frode Berg tilbake i Kirkenes

Spiondømte Frode Berg ble møtt av barnebarnet på flyplassen da han søndag kveld landet i Kirkenes. – Jeg er forberedt på at folk har spørsmål, sier han.

Berg landet på Kirkenes lufthavn sammen med sin kone Anita i 20-tiden søndag kveld.

På flyplassen ble han møtt av et av sine barnebarn, som han fikk en lang klem av.

– Jeg visste hele tiden at jeg ville komme tilbake hit. Det å gå ned flytrappa her og kjenne minusgrader og snøfnugg i lufta – det føles godt, sa Berg til oppmøtt presse.

– Skjønner at folk har spørsmål

– Nå skal jeg dra rundt og hilse på folk jeg kjenner. Jeg skal se meg rundt i huset, kjenne på gamle lukter, sa Berg.

NTB har snakket med flere lokale innbyggere ute i gatene. Enkelte gir uttrykk for at Berg har gjort en tabbe og understreker at det er delte meninger om spionsaken han har vært involvert i. Stort sett ønskes han velkommen hjem til familien.

– Jeg er forberedt på at folk har spørsmål, jeg skjønner at folk lurer på en del ting, sier Berg.

To år i russisk fengsel

I april ble Berg dømt til 14 års fengsel i en domstol i Moskva. Under rettssaken framholdt påtalemyndigheten at Berg hadde skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Berg ble løslatt 15. november løslatt etter å ha tilbrakt nesten to år i russisk fengsel. Han ble overlevert til norske myndigheter som ledd i en fangeutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland, og fredag 16. november landet han på Oslo lufthavn.

I etterkant har Berg sagt at han er skuffet og bitter på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvolutter med penger.

(©NTB)