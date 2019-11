Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes har kalt inn til pressekonferanse tirsdag kveld.

Risnes opplyser at pressekonferansen vil bli holdt på Gardermoen klokken 19 tirsdag kveld.

– Frode vil på pressekonferansen komme med en egen uttalelse før pressen får mulighet til å stille noen spørsmål, opplyser Risnes i en pressemelding.

Kontoret til Risnes opplyser at de kun har invitert et utvalg medier grunnet sakens natur.

Frode Berg ble fredag løslatt fra fengsel i Russland, der han sonet en dom for spionasje. Han ble overført til norske myndigheter i Litauen som en del av en utvekslingsavtale der også Russland og Litauen utvekslet spiondømte fanger mellom seg.

Lørdag kveld landet Berg på norsk jord og ble gjenforent med sin kone og datter.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Norske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet påstandene hans, noe det er ventet at de heller ikke vil gjøre, uavhengig av om det er hold i dem.

Risnes sa tidligere mandag at det ville komme informasjon om en pressekonferanse i løpet av dagen.