Ap-leder i Oslo gir fra seg sikker plass på nominasjonslista til Barth Eide

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap gir fra seg tredjeplassen på nominasjonslista til Espen Barth Eide. Barth Eide bekrefter overfor NTB at han godtar plassen.

Barth Eide sier han er glad for at Jacobsen har tatt et grep som bidrar til at situasjonen blir løst.

– Det inspirerer meg veldig til å drive en målrettet valgkamp sammen med Frode og andre, sier Barth Eide til NTB.

Barth Eide sa fra seg femteplassen som han ble innstilt til av nominasjonskomiteen, for en ukes tid siden. Årsaken var at han hadde gitt beskjed om at han ville stå på sikker plass.