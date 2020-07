Frontfaget gjenopptar forhandlingene

Mandag 3. august gjenopptar Fellesforbundet og Norsk Industri tarifforhandlingene, som opprinnelig skulle gjennomføres i mars.

Det opplyser partene i en felles pressemelding tirsdag ettermiddag.

Den konkurranseutsatte industrien forhandler rammene for årets oppgjør, og forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet leder an høsten med tarifforhandlinger i norsk arbeidsliv.

– Når forhandlingene starter mandag, skal vi gjøre Fellesforbundets viktigste jobb, nemlig å kjempe for trygge, faste jobber og ei lønn og leve av, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i pressemeldingen.

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri sier han er klar til å sette seg ned med motparten.

– Etter at vi la forhandlingene på is 13. mars har mye skjedd. Vi har et godt samarbeid med Fellesforbundet, men er forberedt på at det kan bli tøffe forhandlinger, sier han.

