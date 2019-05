Frontkollisjon mellom bil og lastebil i Horten

Minst to personer er skadd i en alvorlig frontkollisjon mellom en bil og lastebil på riksvei 19 på Skoppum i Horten.

Nødetater jobber på stedet sent mandag kveld. En person er bevisstløs og brakt til akuttmottak med ambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, opplyser politiet til NTB

– Vi fikk meldingen klokka 22.47 om en front mot front-ulykke mellom en bil og en lastebil. Melder var en annen trafikant som hadde kommet til ulykkesstedet. Vi er der nå og jobber med å få oversikt og har ivaretatt pasientene. Vi har ikke fullstendig oversikt over skadeomfang ennå, men det kan se ut til å være alvorlig. Det ser foreløpig ut til at det var to involvert, en fører i hver bil, men vi tar litt forbehold, sier operasjonsleder Espen Reiten i Sørøst politidistrikt til NTB.

Riksvei 19 er sperret ved Hortentunnelen. Uhellet har skjedd ved Midgardsveien ved Langgrunn.

– Det blir omkjøring via gamleveien gjennom Horten, fylkesvei 715 Borreveien, sier Reiten, som inntil videre ikke har ytterligere detaljer om de involverte i ulykken eller omstendigheter rundt.

