Frosta kommune gjenåpner grensene

Frosta kommune i Trøndelag var første i Norge til å innføre lokale koronarestriksjoner og stengte grensene for to uker siden. Nå har kommunen gjenåpnet dem.

Per dags dato er Frosta den kommunen i Norge med flest registrerte smittetilfeller per innbygger, skriver NRK. 23 personer i kommunen er koronasmittet, som gir 8,76 tilfeller per 1000 innbyggere.

Kommunegrensa, som har vært stengt for alle utenom samfunnskritiske funksjoner siden 12. mars, ble gjenåpnet fredag morgen.

– Etter at vi har gjennomført tiltakene, føler vi igjen at vi har god oversikt og er på høyde med situasjonen, sier kommuneoverlege Arne Bye.

Kommunen føler seg nå trygg på at de kan drive smittesporing og ivareta dem som er syke.

(©NTB)