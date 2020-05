Frp: -Dette holder ikke

Regjeringens pakke for å løfte landet ut av koronakrisen holder ikke mål, mener Fremskrittspartiet.

-Det er ikke satt av én krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som allerede har et budsjett på 9,8 milliarder kroner. Satsingen på maritim næring er et mageplask, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun viser til at regjeringen har varslet 684 millioner kroner til maritim næring over fire år.

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon, og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt. Hver arbeidsplass på verft genererer 5,4 øvrige arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun savner satsing på veibygging og vedlikehold.

– På vei er det ingenting. Frp mener det bør lukte asfalt og bygges vei, slik at norske entreprenører kan holde hjulene i gang. Vi skal sikre penger til prosjekter som vil bedre veistandarden, og som bygges uten bompenger, sier Listhaug

