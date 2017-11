Frp avgjør intern Nobel-strid

Fremskrittspartiets stortingsgruppe kan denne uka peke på partiveteran Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen. Flere kandidater er aktuelle.

Allerede i midten av oktober slo Hagen fast overfor NTB at han igjen ønsker seg inn i Nobelkomiteen. For seks år siden ble partinestorens Nobel-drøm knust da partiet i stedet gjenvalgte Inger-Marie Ytterhorn.

76 år gamle Ytterhorn har hatt Frps plass i komiteen siden 2000 og ønsker også denne gang gjenvalg. I tillegg til Hagen og Ytterhorn nevnes de to tidligere stortingsrepresentantene Kristian Norheim og Kenneth Svendsen som aktuelle.

Ikke valgbar?

Valgkomiteen i Frp skal møtes på nytt før onsdagens gruppemøte, der en avgjørelse etter planen skal fattes. Etter det NTB forstår, er det en reell mulighet for at partiet samler seg om Hagen, selv om det er reist betydelige spørsmål ved hans valgbarhet.

Fremskrittspartiet gikk til det skritt å be Stortingets konstitusjonelle avdeling redegjøre for Hagens eventuelle valgbarhet. I notatet, som først var unntatt offentlighet, men som nå er frigitt, går det fram at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Hagen er vararepresentant, men vil ventelig møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode. Spørsmålet som ikke har et entydig svar, er altså om det er i strid med reglene å velge en vararepresentant til komiteen.

Rollekonflikt

Stortingets konstitusjonelle avdeling peker i notatet på rollekonflikten som kan oppstå dersom Nobelkomiteen, som skal operere politisk uavhengig, har medlemmer som møter i Stortinget. Konklusjonen lyder:

– Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi uttalte til NTB for noen uker siden at det var naturlig for partiet å innhente råd hos administrasjonen, men han tilføyde at det til sjuende og sist er Stortinget selv som velger hvem som skal sitte i Nobelkomiteen.

Betent strid

Siden Frp i kraft av sin størrelse har rett på et medlem av Nobelkomiteen, er det ikke vanlig for andre partiet å legge seg opp i hvem som pekes ut. Men den pikante striden i Frp mellom Ytterhorn og Hagen blir selvsagt lagt merke til utenfor partiet.

Carl I. Hagen har selv ikke ønsket å kommentere saken, utover å bekrefte at han ønsker vervet. Ved siste korsvei, i 2011, frøs forholdet mellom Ytterhorn og Hagen til is:

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sier Hagen selv i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

Senterpartiet skal også nominere et medlem til Nobelkomiteen. De to tidligere partilederne Anne Enger og Åslaug Haga er blant flere navn som er trukket fram i spekulasjonene.

(©NTB)

