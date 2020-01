Frp bykser fram på måling etter regjeringsexit

Fremskrittspartiet gjort et hopp den siste uken og har nå en oppslutning på hele 17,5 prosent, viser en fersk meningsmåling.

Fremskrittspartiet har i løpet av én uke økt oppslutningen med 6,8 prosentpoeng. Partiet går dermed forbi Høyre og blir Norges nest største parti for første gang på ni år.

Det viser stortingsmålingen som Sentio har laget for Nettavisen.

Det ser imidlertid ikke like lyst ut for to av de gjenværende regjeringspartiene.

Høyre har i samme periode falt 4,3 prosentpoeng og får en oppslutning på 16,2 prosent. Videre halverer Venstre sin oppslutning fra 4,1 til 2,1 prosent. KrF går derimot fram 0,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 3,9 prosent.

Senterpartiet faller kraftig for første gang på lang tid. De får en oppslutning på 12,5 prosent. Det er en nedgang på 4,3 prosentpoeng. Videre får Arbeiderpartiet 25,6 (+0,2), Rødt 6,9 (+2,3), SV 7,7 (-0,2), MDG 5,4 (-0,5) og andre 2,6 (1,1).

I undersøkelsen er 1.007 respondenter spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen har en feilmargin på mellom 1,0 og 3,1 prosent.

