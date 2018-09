Frp: Et steg på veien mot å fjerne fylkene

Det viktigste med regionreformen er å sørge for gevinster i form av effektivisering og avbyråkratisering, ifølge Frps Kari Kjønaas Kjos.

– Det viktigste for Frp er at regionreformen fører til redusert byråkrati og mer effektiv offentlig forvaltning, sa Kjos da avtalen mellom regjeringspartiene og KrF ble presentert på Stortinget mandag.

– Frps primærstandpunkt om å fjerne fylkeskommunen står fast. At vi nå går fra 19 til 11 regioner, anser vi som et steg i riktig retning. Hensikten er å flytte makt nærmere der folk bor, sa hun.

Også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) var til stede da avtalen ble lagt fram.

– Når vi skal ha tre forvaltningsnivåer, er jeg hjertelig for at vi tilfører dem flere oppgaver og veldig for at vi desentraliserer og flytter makt, sa hun.

Venstres André Skjelstad beskriver regionreformen som en demokratireform.

– Vi har kommet til enighet om å overføre oppgaver og nye arbeidsplasser til de nye regionene. Dette er den største utvidelsen av fylkeskommunenes ansvar siden de ble opprettet, sa han.

(©NTB)

Mest sett siste uken