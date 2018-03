Frp fikk 108.000 til å leie møtelokale av seg selv

Fremskrittspartiets stortingsgruppe ble så plaget av støy fra byggingen utenfor Stortinget at den fikk støtte til å leie sine egne partilokaler, melder NRK.

Frp stortingsrepresentanter hadde fram til februar 2015 møterom i Nedre Vollgate 20, men ble etter hvert sterkt plaget av støyen fra det kostbare byggeprosjektet som nå er svært omdiskutert. Stortingets administrasjon ga etter hvert partiet anledning til å finne andre og mer egnede lokaler. Da gikk gruppen over på den andre siden av kvartalet hvor de leide lokaler av seg selv i Fremskrittspartiets partikontor i Karl Johans gate, melder NRK.

Til støtte for å leie dette møtelokalet betalte Stortinget 108.000 kroner, penger som gikk til Frp selv.

– Stortingets administrasjon undersøkte pris og kapasitet i møteromsmarkedet i Oslo. Vurderingen ble at vi kunne leie møterom av Fremskrittspartiet til en bedre pris, samt at vi var sikret forutsigbarhet både med tanke på lokasjon og pris, skriver Stortingets administrasjon i en epost til NRK.

Etter å ha leid lokaler av seg selv i ti måneder flyttet Frp-gruppen tilbake til Stortinget etter at en ny kabal om møterom var blitt lagt. Høyre flyttet ut av sitt gamle rom og slik ble et møtelokale ledig som passet Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak sier at lokalene også er blitt leid ut til andre. De hadde praktisk beliggenhet, var kjent for partiet og hadde alt nødvendig teknisk utstyr.

