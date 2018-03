Fremskrittspartiet har innkalt Sylvi Listhaug og de andre statsrådene i partiet til et krisemøte mandag morgen med Frps stortingsgruppe, melder Aftenposten.

Justisminister Sylvi Listhaug har allerede avlyst det planlagte besøket til Svalbard søndag og mandag.

Bakgrunnen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget førstkommende tirsdag.

– Sylvi Listhaug har gjort alt for å bli sittende. Da skal hun bli sittende. Hvis hun presses mer, forventer jeg at Siv Jensen sier at hvis Sylvi Listhaug må gå, går alle Frp-statsrådene, sier Frps tidligere formann Carl I. Hagen til Aftenposten.

Fredag ble det klart at Senterpartiet vil stemme for et mistillitsforslag mot Listhaug. Mandag vil KrFs landsstyre bestemme seg for om partiet skal støtte forslaget. Da vil det i så fall bli stortingsflertall for mistillitsforslaget.

